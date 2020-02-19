2020/02/19 | 14:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المنبئ الجوي صادق عطية، الاربعاء، هطول امطار غزيرة مساء اليوم في ميسان ودهوك ونينوى، فيما حذر من سيول جارفة قامة باتجاه ديالى وواسط.وقال عطية في صفحته على فيسبوك , ان ” فرص هطول الامطار الرعدية نهار اليوم مستمرة في مدن وسط البلاد وشمالها ومن ضمنها العاصمة بغداد بشدة هطول متفاوتة.وبعض الغزارة متوقعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات من امطار غزيرة وسيول في محافظات الوسط والجنوب اليوم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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