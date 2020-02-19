ابن مدينة العنبر.. قاتل مع الحشد والتحق بالجيش وقتل برصاص حي في الخلاني.. من هو فهد الخزعلي؟

2020/02/19 | 14:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استشهد الشاب المتظاهر، فهد الخزعلي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بنيران القوات الأمنية في ساحة الخلاني بالقرب من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.والخزعلي من أهالي قضاء الشامية، غربي محافظة الديوانية، قاتل الإرهاب مع الحشد الشعبي وانتسب للجيش العراقي وتمسك بتظاهرات تشرين حتى بات ينزل لساحات التظاهر مع زملائه، خلال […]

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