اليورو يعاود الصعود متجاوزا 1.08 دولار

2020/02/19 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفع اليورو يوم الأربعاء في ظل انحسار صعود الدولار مع تحسن الإقبال على المخاطرة بالأسواق العالمية، مما قدم دعما للعملة الأوروبية الموحدة التي كانت قد تراجعت في وقت سابق إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أعوام بعد مسح أظهر انخفاض الثقة في ألمانيا.

وبحلول الساعة 0844 بتوقيت جرينتش، كان اليورو مرتفعا 0.13 بالمئة إلى 1.0805 دولار.

وهبط الين الياباني، وهو ملاذ آمن عادة ما يصعد في أوقات الضبابية، أمام الدولار ليبلغ أدنى مستوياته في قرابة شهر.



وكان في أحدث التعاملات منخفضا 0.2 بالمئة إلى 110.08 للدولار.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات المناظرة، 0.04 بالمئة مسجلا 99.404.

وزاد الدولار الأسترالي 0.15 بالمئة إلى 0.6697 دولار أمريكي، إذ استفاد من تنامي الإقبال على المخاطرة في الأسواق.



وصعد الدولار النيوزيلندي أيضا 0.2 بالمئة.

لكن اليوان الصيني لامس أدنى مستوياته في أسبوعين، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون مزيدا من التيسير النقدي.

واستقر الجنيه الاسترليني أمام الدولار عند 1.2993 دولار قبل صدور بيانات التضخم في بريطانيا المقرر له الساعة 0930 بتوقيت جرينتش.



وصعدت العملة البريطانية يوم الثلاثاء بعد إعلان وزير المالية ريشي سوناك أن الموازنة ستُطرح يوم 11 مارس آذار كما كان مقررا.

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