أدنوك الإماراتية توقع اتفاق بائع حصري مع شيامن سينولوك أويل الصينية

2020/02/19 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقصاد نيوز _ بغداد

أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قالت إنها وقعت اتفاق بائع حصري مع شيامن سينولوك أويل الصينية.

وذكرت الوكالة أنه بموجب الاتفاق، أصبحت شيامن سينولوك أويل البائع الحصري للزيوت الأساسية عالية الجودة من المجموعة الثالثة التي تنتجها أدنوك.

وبحسب وام، فان أدنوك سبق أن وقعت اتفاق بيع طويل الأجل مع الشركة لمنتجات الزيوت الأساسية.

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