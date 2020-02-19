قطر: الحصار انتهاك صارخ لمبادئ السيادة والسلامة الإقليمية للدول

2020/02/19 | 14:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) جددت الدوحة تأكيدها على أن الحصار المفروض عليها منذ أكثر من عامين ونصف،

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