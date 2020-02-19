2020/02/19 | 14:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- « جنرال موتورز » ستقوم بتسريح نحو 1500 موظف ابتداء من شهر يونيو المقبل

المستقلة ...قال مسؤول حكومي في تايلاند اليوم، إن شركة السيارات الأمريكية "جنرال موتورز" ستقوم بتسريح نحو 1500 موظف ابتداء من شهر يونيو المقبل، بعدما قامت الشركة ببيع مصنعيها في البلاد.

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