العتبة العباسية تعلن نجاح تجريبتها بزراعة البطاطا الصناعية وتبدأ بالحصاد

2020/02/19 | 14:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اعلنت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الأربعاء، نجاح تجريبتها في زراعة البطاطا الصناعية في المناطق الصحراوية بالمحافظة.وقال مدير مشروع الفردوس الزراعي حيدر الدهان، إن “تجربتنا في زراعة البطاطا الصناعية في المناطق الصحراوية بكربلاء نجحت بعد تطبيق برنامج زراعي متكامل وتم حصاد كميات كبيرة من المحصول وتسويقها للمعامل العراقية دعما للمنتج الوطني”.واضاف […]

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