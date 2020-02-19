الجنادب الأمريكية تتدرب على البحث عن المتفجرات

2020/02/19 | 14:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجرب باحثون أمريكيون طريقة جديدة للبحث عن المواد المتفجرة.وتتضمن الطريقة الجديدة، التي يجرّبها الباحثون في مدينة سانت لويس الأمريكية، الاستعانة بحشرات الجنادب الأمريكية في البحث عن مواد قابلة للانفجار.وقد يستفاد من نتائج التجارب التي تموّلها القوات البحرية الأمريكية في العمليات الأمنية.و الجنادب الأمريكية حشرات كبيرة، إذ يمكن أن يبلغ طولها 5.5 سنتم.[…]

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