2020/02/19 | 14:28 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصنع “جنرال موتورز” يسرح جميع عماله في تايلاند هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 14:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصنع “جنرال موتورز” يسرح جميع عماله في تايلاند) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصنع “جنرال موتورز” يسرح جميع عماله في تايلاند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).