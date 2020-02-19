مساعد وزير الخارجية الأمريكي يلتقي الرئاسات العراقية الثلاث ويندد بالعنف ضد المتظاهرين

2020/02/19 | 14:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ــ الصباح الجديد أصدرت سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد، الأربعاء (19 شباط 2020 ،) بيانا بشأن زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الى بغداد.وذكر مكتب المتحدث الرسمي للسفارة في بيان تلقت ” الصباح الجديد “أن “مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، أجرى زيارة إلى بغداد ...

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