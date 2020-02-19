الأعرجي: يجب على محمد علاوي التفريق بين مطالب الكتل السياسية ومطالب إقليم كردستان

2020/02/19 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

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طالب نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بأن يفرق بين مطالب الكتل السياسية ومطالب إقليم كردستان من اجل تسهيل مهمته في تشكيل الحكومة.

وقال الاعرجي في تغريدة على تويتر، إن بعض الكتل السياسية تستغل مطالب الوفد الكردي لتحقيق أهدافها غير المعلنة، ولذا فإنّ الاجتماعات قد تُعمّق الأزمة، داعيا علاوي الى التفريق بين مطالب الكتل والإقليم بهدف تسهيل مهمته في تشكيل الحكومة.

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