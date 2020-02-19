أمانة بغداد تنفي صلتها بقضية وفاة شخص بمستشفى اليرموك أثناء لقاء تلفزيوني

2020/02/19 | 14:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت امانة بغداد، الاربعاء، صلتها بقضية وفاة احد الاشخاص في مستشفى اليرموك.وقال مدير عام دائرة بلدية الدورة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان “امانة بغداد تنفي جملة وتفصيلا صلتها بقضية وفاة احد الاشخاص في مستشفى اليرموك خلال لقاء تلفزيوني بثته إحدى القنوات الفضائية”.واضاف ان “الدائرة البلدية لم تنفذ اي […]

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