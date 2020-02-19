احصائية لنسب الامطار الهاطلة ومعدلات درجات الحرارة خلال 8 اعوام بإقليم كوردستان

2020/02/19 | 14:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشرت هيئة الاحصاء في اقليم كوردستان احصائية تتضمن نسب الامطار الهاطلة ومعدلات درجات الحرارة خلال الاعوام الثامنية الماضية.

والاحصائية تتضمن الاعوام الممتدة من 2012 – 2019 حيث سجل العام الماضي اعلى نسبة في تساقط الامطار بمحافظات الاقليم الاربع.

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