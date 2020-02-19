كوردستان تتسلم تأكيدا ايطاليا باستمرار تدريب البيشمركة وتبحث تعاونا تجاريا

2020/02/19 | 14:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.وتباحث الجانبان خلال الاجتماع، في آخر المستجدات على الساحة العراقية والمنطقة عموماً، كما تمت مناقشة سبل تمتين العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا ولاسيما التعاون التجاري، وكذلك في مجال البنية التحتية وبما يشمل النهوض بالقطاع الزراعي.وشدد الاجتماع على ضرورة تعزيز روابط الصداقة القوية التي تجمع بين إقليم كوردستان وإيطاليا، الى جانب التأكيد عل مواصلة تدريب قوات البيشمركة ودعمها في الحرب المستمرة ضد الإرهاب.

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