عبد المهدي يحذر من خطر دخول العراق في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة

2020/02/19 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، من خطر دخول العراق في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدلا من الاسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة اليها ومنها اجراء الانتخابات المبكرة في أقرب فرصة ممكنة.

ودعا عبد المهدي في رسالة الى رئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي والكتل السياسية، الى المضي قدماً في تسهيل مهمة محمد توفيق علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من امامه، لأن عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد ثلاثة أشهر تقريباً من استقالة الحكومة قد يعرض البلاد لازمة أخطر.

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