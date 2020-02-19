شاهد: ملحنة تؤدي أغنية على “الغيتار” من كلمات صفاء السراي “أيقونة احتجاجات تشرين”

2020/02/19 | 15:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم تغب عبارات وأشعار رمز انتفاضة تشرين صفاء السراي، عن الجدران المحيطة بساحات الاحتجاج ومتصفحات المغردين والمدونين العراقيين فضلا عن طباعتها على الملابس، فيما وصلت كلماته أخيرًا إلى اوتار الالات الموسيقية لتخرج بأغنية مبهرة أدتها ملحنة عراقية مغتربة تدعى سفانة جاسم.ونشرت الملحنة سفانة مقطع فيديو وهي تغني كلمات عذبة بعد تلحينها […]

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