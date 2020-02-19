“كورونا” يصل الى ايران

2020/02/19 | 15:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وزارة الصحة الإيرانية، أن تحاليل أولية تشير إلى وجود إصابتين بفيروس “كورونا” في مدينة قم الواقعة جنوب غرب العاصمة طهران.وأفاد كيانوش جهانبور، رئيس دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، بأن هذه النتائج غير نهائية، وأن المزيد من الفحوصات جارية للتأكد من الإصابة.وروى المسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، أنه تم خلال اليومين الماضيين […]

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