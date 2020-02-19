2020/02/19 | 15:02 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاصيل جديدة عن زيارة الحلبوسي إلى كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 15:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل جديدة عن زيارة الحلبوسي إلى كردستان) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل جديدة عن زيارة الحلبوسي إلى كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).