شهد يوقع عقده مع الشرطة لمدة موسمين

2020/02/19 | 15:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن نادي الشرطة لكرة القدم، اليوم الاربعاء، تعاقده مع المدرب عبد الغني شهد لمدة موسمين.وذكر شهد في المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد لنادي الشرطة "نركز الان على الدوري و،حد اهدافنا الفوز بلقب الدوري".واضاف، "نطمح ان نظهر بمستوى يليق بدوري ابطال اسيا ولكن لا نستطيع اضافة لاعبين الان بسبب القوانين لكن للمستقبل سيكون من اولويات عملنا اضافة لاعبين اخرين".وبين شهد، بخصوص الحديث عن تواجد نجوم بالشرطة ان "النجم يكون بالملعب، والنتائج لا يتحملها المدرب لوحده، مشيراً الى انه "لكن لدي كادر خاص بي".وتابع ان "المفاوضات نادي الشرطة معي بدأت قبل يومين"، مبينا ان "المعيار للاعبين سيكون الاجتهاد بالملعب".واشار الى ان "اغلب لاعبينا لا يستيقضون مبكرا ويتناولون وجبة واحدة قبل التدريب".

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