الهند تحظر مواطنيها من السفر الى خمس محافظات عراقية

2020/02/19 | 15:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةاصدرت الهند، الأربعاء، تحذير سفر جديد طلبت فيه من مواطنيها عدم زيارة اجزاء كبيرة من العراق بالنظر الى اطلقت عليه تسمية ( تدهور الوضع الامني).ونقلت صحيفة انديان توداي الهندية في تقرير لها أن “وزارة الخارجية الهندية طلبت في نصيحة استشاره من المواطنين الهنود تجنب السفر على وجه التحديد الى محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار وكركوك والتي شهدت تصاعد التوتر في أعقاب الهجمات الجديدة التي شنها إرهابيو داعش، وباعتبار ان تلك المحافظات غير آمنة بسبب الوضع السائد”.واضافت الصحيفة، أن “على المواطنين الهنود الذين يرغبون في السفر للعمل والذين لديهم بالفعل تصاريح عمل وتأشيرات مناسبة قد يعودون إلى وظائفهم في المناطق الآمنة في العراق بخلاف تلك المدرجة باعتبارها مناطق غير آمنة”.وتابعت أنه “يجب على الهنود الذين يخططون لزيارة العراق إبلاغ السفارة الهندية في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل قبل السفر إلى البلاد، فيما سمحت للمواطنيين الذين يرغبون في السفر لأغراض دينية ولديهم تأشيرة دخول مناسبة وتذاكر سفر ذهابًا وإيابًا ، السفر أيضًا لزيارة الأماكن المقدسة في النجف وكربلاء، بشرط ان لايذهيوا إلى سوريا المجاورة للزيارة وألا يسافروا برا من العراق إلى سوريا أو العكس”.وكانت الهند قد أصدرت نصيحة سفر في 15 حزيران عام 2014 ، حذرت فيها المواطنين الهنود من تجنب زيارة العراق في أعقاب الوضع غير المستقر ثم التطور في البلاد بعد سيطرة “ داعش” على قسم كبير من الاراضي العراقية.انتهى/ 25 ض

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