2020/02/19 | 15:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالمهدي يحذر من خطر الدخول في فراغ جديد ويؤكد عدم استمراره في المسؤولية بعد الثاني من آذار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 15:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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