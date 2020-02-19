العراق يشمل اقليم كوردستان في تطبيق الخطط الزراعية

2020/02/19 | 15:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الزراعة العراقية يوم الاربعاء شمول محافظات اقليم كوردستان في الخطط الزراعية التي تطبق بباقي انحاء البلاد.

وترأس وزير الزراعة صالح الحسني اجتماعا تداوليا مع عدد من المختصين الزراعيين في مكتب رئيس الوزراء واقليم كردستان والوزارات الساندة بحضور مستشار الوزراة مهدي ضمد القيسي لمناقشة الخطة الزراعية ووضع المبادئ الاساسية وحصر المساحات والغلة المتوقعة لعموم البلاد.

وقال الحسني خلال الاجتماع ان ما يطبق من خطط زراعية في اي محافظة سيتم تطبيقها في اقليم كوردستان بغية تحقيق نهضة زراعية متكاملة تاخذ على عاتقها تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل الاخرى .

ولفت الى ان ما تم انجازه خلال الفترة الماضية جاء بعد ما تم منع استيراد المحاصيل الزراعية والبيض والدجاج بغية تحقيق الجدوى الاقتصادية للفلاحين ومربي الدواجن وتمخض عن الاجتماع الاتفاق على اقرار الخطة الزراعية المصادق عليها من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية بموجب المحضر المشترك للموسم الزراعي 2019-2020 والذي يشمل المساحات المروية بالانهار والمشاريع الاروائية والمساحات المروية بالابار والمساحات الديمية على مستوى جميع المحافظات بضمنها اقليم كوردستان.

ودعا الوزير الى ان يقدم الاقليم المساحات والغلة المتوقعة مقرونة بمصادقة وزارة الموارد المائية الى وزارة الزراعة وتعرض على اللجنة لغرض دراستها وحسب جدولة النضج في مختلف المناطق.

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