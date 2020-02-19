حقوق الإنسان: مقتل منتسب في الجيش اثناء مشاركته في التظاهرات خلال تمتعه بالإجازة

2020/02/19 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، عن مقتل منتسب في الجيش العراقي اثناء مشاركته في الاحتجاجات وسط العاصمة بغداد خلال تمتعه بالإجازة.

وقال البياتي في بيان، إن فهد محمود الخزاعي، من أهالي الشامية في الديوانية منتسب في الجيش العراقي، وشارك مع الحشد الشعبي ضد داعش، مبينا انه قُتِل برصاص حي في ساحة الخلاني ببغداد أثناء مشاركته في التظاهرات وخلال تمتعه بالإجازة.

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