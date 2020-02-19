2020/02/19 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، استعداد واشنطن للحوار مع طهران في أي وقت، شريطة أن تغير طهران من تصرفاتها بشكل جوهري.

وقال بومبيو في تصريح، إن حملة الضغوط القصوى على إيران ستستمر رغم استعداد واشنطن للحوار مع طهران في أي وقت، لكن ذلك مرهون بتغيير النظام الإيراني لنهجه وسياساته في المنطقة بشكل جوهري، مبينا أن حملة الضغوط على إيران هي ليست حملة اقتصادية فقط وإنما لفرض عزلة من خلال الدبلوماسية أيضاً.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: مستعدون للحوار مع طهران والضغوط ستستمر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو: مستعدون للحوار مع طهران والضغوط ستستمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).