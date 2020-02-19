تيار الحكمة يحذر من تمرير حكومة علاوي دون تصويت القوى السياسية الكردية والسنية

2020/02/19 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر صلاح العرباوي مدير مكتب زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، من تمرير حكومة محمد توفيق علاوي، في البرلمان دون تصويت القوى السياسية الكردية والسنية.

وقال العرباوي، ان الكابينة الحكومية إذا لم يصوت لها السنة والكرد مع اعتراض بعض القوى الشيعية فلن تمر، مبينا ان كلمة الشيعة اجتمعت على عدم التدخل وتخويل علاوي الاختيار، والامر ليس كذلك بالنسبة للقوى الكردية والسنية، مبينا انه في حال لجأ الشيعة الى الاعتماد على اغلبيتهم العددية فهذا سيؤدي الى مزيد من الانقسام وسيكون عمر الحكومة قصير جدا.

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