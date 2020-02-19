وضعوا ’’شرطاً’’ يتعلق بحكومة عبد المهدي.. الكرد يجتمعون بعلاوي اليوم لبحث الكابينة الوزارية !

2020/02/19 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الأربعاء (19 شباط 2020)، ان وفد الكتل الكردستانية ستعقد اجتماعاً مع علاوي اليوم في بغداد، لبحث تشكيل الحكومة، مبيناً أن شروط الكرد واضحة.

وقال سلام في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وفد الكتل الكردستانية سيجتمع اليوم مع المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي لبحث شروط الكرد في الحكومة الجديدة" مبينا ان "هنالك تقاربا في الرؤى خاصة بما يخص المناصب المخصصة للكرد في الحكومة الجديدة".

وأضاف، أن "شروط الكرد واضحة وهي تنفيذ الاتفاقات السابقة مع حكومة عبد المهدي وأن يكون تقديم الوزراء والمناصب المخصصة للكرد عبر استشارة أحزابهم حتى لانقع في إشكاليات مع الحكومة الجديدة".

من جهة أخرى، كشفت مصادر سياسية، ان الكرد قد وافقوا على المشاركة في حكومة علاوي وتقديم خيارات متعددة لرئيس الوزراء لاختيار اسماء من بينهم وهذا ماتم الاتفاق عليه في اجتماع امس مع رئيس مجلس النواب.

وكشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الثلاثاء (18 شباط، 2020) عن زيارة لوفد كردي الى العاصمة بغداد، يوم غد الأربعاء، بغية بحث ملف تشكيل حكومة محمد توفيق علاوي.

وقال آلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء لم يرفض مقترحا للأحزاب الكردية إطلاقا، ولم نجتمع به على إنفراد حتى الآن".

وأشار إلى أن "هناك وفدا يمثل جميع الكتل الكردستانية في مجلس النواب، سيزور بغداد يوم غد الأربعاء، لبحث ملف تشكيل الحكومة العراقية سيجتمع بعلاوي للخروج بموقف كردي موحد، من قضية تشكيل الحكومة وحصة المكون الكردي والمناصب المخصصة له والأسماء وغيرها".

بغداد اليوم- بغداد

سلم وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاربعاء (19 شباط 2020)، قطعاً أثرية إلى وزير الثقافة والسياحة والاثار، عبد الامير الحمداني، تم استردادها من عدد من الدول.

وقال الناطق باسم الخارجية، احمد الصحاف في تغريدة عبر منصته بـ"

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة عبد العزيز النجيفي، الأربعاء (19 شباط 2020) سفير الجمهورية التركية في العراق فاتح يلدز، فيما أكد الأخير أن بلاده جادة في دعم العراق.

وقال بيان للجبهة تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاج

بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، اليوم الثلاثاء، (19 شباط 2020)، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيصل الى نتيجة نهائية مع المكونين ’’السني والكردي’’ بشأن الاستحقاق الوزاري للكتل السياسية.

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