 أمريكية تعثر على خاتم ضاع منها منذ نصف قرن بطريقة غريبة

2020/02/19 | 15:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) في قصة تبدو أغرب من الخيال، تمكنت امرأة أمريكية من استعادة ذكرى غالية على قلبها بعد أن فقدت خاتم زوجها في إحدى المتاجر الأميركية قبل نحو نصف قرن.

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