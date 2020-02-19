العفو الدولية تتهم السلطات العراقية بقتل أكثر من 500 متظاهر وإصابة الآلاف

2020/02/19 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط للعام الفين وتسعة عشر، اتهمت السلطات العراقية بقتل أكثر من خمسمئة متظاهر وإصابة الآلاف.

وقالت المنظمة، ان مئة وتسعة واربعين متظاهرا معظمهم قتلوا بطلقات في الرأس بسبب استخدام القوة المفرطة، مؤكدة أن قوات الأمن العراقية استخدمت أنواعا من قنابل الغاز لم تشاهد من قبل بأسلوب يهدف إلى القتل، كما نقلت المنظمة عن شهود عيان وأطباء قولهم، إن القنابل كانت تقتل أي شخص يصاب بها على الفور تقريباً.

وأضافت المنظمة أن النشطاء والمحامين الذين يمثلون المحتجين، والمسعفين الذين يتولون علاج الجرحى، والصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات، تعرضوا إلى القبض والاختفاء القسري والتعذيب وغير ذلك من أشكال الترهيب على أيدي الأجهزة الأمنية.

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