سبعة ملفات اقتصادية أُعدت للقمة العربية الإفريقية 2020

2020/02/19 | 15:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث كبار المسؤولين بوزارات الاقتصاد للدول العربية ،اليوم الاربعاء، سبع ملفات بمقر الجامعة العربية للملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للاجتماع المشترك الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب والأفارقة للقمة العربية الأفريقية في دورتها الخامسة والمقررة بالمملكة العربية السعودية العام الجاري.

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