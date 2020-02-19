2020/02/19 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تراجع سهم شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة “آبل” بحوالي 2.3 في المئة خلال تعاملات الثلاثاء بعد تحذيرها من عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة للربع الثاني من العام الحالي بسبب تراجع الطلب على الهواتف الذكية والتباطؤ المؤقت للأنشطة على خلفية انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19) في الصين، ما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“كورونا” يصيب سهم “آبل” بخسائر تتجاوز 40 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“كورونا” يصيب سهم “آبل” بخسائر تتجاوز 40 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).