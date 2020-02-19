الفائزون من حرب واشنطن على هواوي.. ستيفن ويلموت

2020/02/19 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: ستيفن ويلموت مليار دولار تقدمها الصين لعملائها كحوافز لشراء شبكات الجيل الخامس منها يبدو أن الهدف، الذي حدده المدعي العام الأمريكي للسيطرة على صانعي معدات تكنولوجيا الجيل الخامس 5G في أوروبا سيكون بمثابة حرب طويلة الأمد، لكن مع ذلك قد يستفيد المستثمرون من عداء واشنطن لشركة هواوي Huawei الصينية على أي حال.ومؤخراً، قفزت […]

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