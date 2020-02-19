2020/02/19 | 15:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو : منحة الطوارئ العراقية في ارقام المستقلة / ريم حمدان/ في صدد متابعة المستقلة لكل اخبار منحة العاطلين عن العمل او منحة الطوارئ ، نرصد لكم اهم الارقام التي جاءت بها المنحة منذ اعلانها.أقرأ المزيد : « قدم حالاً » استمارة التقديم لمنحة العاطلين عن العمل 2020 روابط الاستعلام عن أسماء المشمولين لمنحة الطوارئ […]

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