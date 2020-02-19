المركزي : بيان التقرير السنوي للاحتياطات الاجنبية يظهر اداء ايجابيا في 2019

2020/02/19 | 15:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اظهرت بيانات التقرير السنوي للبنك المركزي العراقي، حول الاحتياطيات الاجنبية اداء ايجابيا في عام 2019 مقارنة بعام 2018.

وقال البنك المركزي في بيان تلقت الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان الاحتياطيات الاجنبية نمت بنسبة 5.52% في عام 2019 عما كانت عليه في 2018، كنتيجة للزيادة التي شهدتها مشتريات البنك من الدولار الامريكي من وزارة المالية مقارنة بمبيعاته من خلال نافذة بيع العملة ،فضلا عن الارباح المتحققة من عوائد المحفظة الاستثمارية بمختلف شرائحها.

واضاف البيان، انه "على مستوى المحافظ الاستثمارية حققت قيمة هذه المحفظة نموا صافيا في عام 2019 بنسبة 18.4% مقارنة مع عام 2018 ، رافقه نمو العوائد على هذه المحافظ في عام 2019 بنسبة 59% عما كانت عليه في 2018".

وبين ان "شريحة الذهب فقد نمت في عام 2019 بنسبة 18.8% مقارنة بعام 2018 "، مشيرا الى انه على الرغم من عدم زيادة استثمار البنك في هذه الاصل خلال هذا العام الا ان الزيادة في قيمة هذه الحيازات جاءت نتيجة للزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الذهب عالميا.

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