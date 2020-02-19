2020/02/19 | 15:28 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لافروف: تركيا لم تنفذ التزاماتها بشأن إدلب ولا عودة للوضع السابق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 15:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف: تركيا لم تنفذ التزاماتها بشأن إدلب ولا عودة للوضع السابق) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لافروف: تركيا لم تنفذ التزاماتها بشأن إدلب ولا عودة للوضع السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).