2020/02/19 | 15:28 - المصدر: الاتجاه برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الزراعة: شمول اقليم كردستان بالخطط الزراعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 15:28.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: شمول اقليم كردستان بالخطط الزراعية) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: شمول اقليم كردستان بالخطط الزراعية) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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