لطفي حاتم - المليشيات الطائفية ومخاطر الحروب الاهلية

2020/02/19 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لطفي_حاتم تمر الدولة العراقية ومنظومتها السياسية بأزمة وطنية تتجسد بازدواجية وظائفها الأمنية بسبب هيمنة المليشيات المسلحة على سير الحياة السياسية ومشاركتها الدولة العراقية في وظائفها الأمنية – العسكرية.-- يتبدى التناقض بين الدولة الوطنية والمليشيات المسلحة في مفاصل كثيرة أجدها في العناوين التالية – أولا-- تسعى الدولة الوطنية لتحقيق وظائفها الأمنية الداخلية والخارجية انطلاقا من القوانين الوطنية وسريا......

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