عبدالمهدي “متثاقل” من تصريف الأعمال.. مهلة أخيرة أمام القوى السياسية إما تكليف علاوي أو الخلو الدستوري!

2020/02/19 | 15:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لا تمض مناسبة دون أن يعلن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، عن “تثاقله” من الاستمرار بمنصب رئاسة حكومة تصريف الاعمال وتشديده على ضرورة حسم منصب رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة لكي يغادر المنصب الذي لم يفلح بادارته بعد مرور عام واحد فقط من تكليفه.تحميل الخروقات الدستورية مسؤولية “تأخيره”..ورجاء بتعجيل […]

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