2020/02/19 | 15:32 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرملين: تنفيذ عملية عسكرية تركية في إدلب السورية سيكون أسوأ سيناريو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 15:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين: تنفيذ عملية عسكرية تركية في إدلب السورية سيكون أسوأ سيناريو) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين: تنفيذ عملية عسكرية تركية في إدلب السورية سيكون أسوأ سيناريو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).