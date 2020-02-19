وزير الخارجية الهولندي يبدأ اليوم زيارة إلى السعودية وإيران والإمارات

2020/02/19 | 15:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يبدأ وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، اليوم الأربعاء، جولة خليجية تمتد حتى الاثنين المقبل، تشمل كلا من السعودية والإمارات وإيران لبحث التطورات الجارية في منطقة الخليج، وسبل تحقيق الاستقرار فيها.

وقالت الخارجية الهولندية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "يتوجه وزير الخارجية ستيف بلوك إلى المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة لمناقشة التوترات في الخليج.



كما سيتحدث عن الأوضاع الأمنية والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أهمية وقف التصعيد وضمان حرية مرور السفن في الخليج".

وشددت الوزارة، على أن "جولة بلوك، تؤكد على الالتزام الدبلوماسي من قبل الحكومة.



فمن المهم بالنسبة لأمستردام أن يظل مضيق هرمز آمنا ومفتوحا أمام حرية الحركة البحرية.



ولأوروبا دور تلعبه في هذا الشأن".

وأوضحت أن "وزير الخارجية الهولندي سيلتقي خلال الجولة، التي تمتد حتى الثالث والعشرين من شباط الجاري، كلا من وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ونظرائه السعودي، فيصل بن فرحان، والإماراتي عبد الله بن زايد، والإيراني محمد جواد ظريف"، لافتة إلى أن "المباحثات مع الجانب السعودي تتضمن، الحد من التوترات الإقليمية والصراعات ووضع حقوق الإنسان، والاتفاق النووي الإيراني وهو موضوع سيكون على رأس جدول أعمال اجتماعه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف".

وقال وزير الخارجية الهولندي، إن "هولندا تنتقد تصرفات طهران، لكنها تبحث عن التعاون حيثما كان ذلك ممكنا.



فمن خلال الاستمرار في الحوار فقط يمكننا معالجة مخاوفنا".

وتابعت الخارجية الهولندية، عبر بيانها، قائلة، "في أبو ظبي، سيجتمع بلوك مع نظيره عبد الله بن زايد آل نهيان، للحديث عن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.



حيث تعتبر أبو ظبي هي موطن بعثة المراقبة البحرية الجديدة التي يقودها التحالف في مضيق هرمز، والتي تشارك فيها هولندا وفرنسا الآن.



وتهدف المهمة على وجه التحديد إلى وقف التصعيد، مع تركيز هولندا على مسارين، العسكري والدبلوماسي".

كما أشارت الخارجية الهولندية، إلى أن "الوزير بلوك سيزور الفرقاطة الهولندية، والتي تحمل اسم الأدميرال ميشيل دي رويتر.



التي بدأت نشاطها في مضيق هرمز هذا الأسبوع".

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