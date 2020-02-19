شمول اقليم كردستان بالخطط الزراعية الاتحادية

2020/02/19 | 15:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، شمول محافظات اقليم كردستان بالخطط الزراعية التي تطبق بباقي انحاء البلاد.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "وزير الزراعة صالح الحسني ترأس اجتماعا تداوليا مع عدد من المختصين الزراعيين في مكتب رئيس الوزراء واقليم كردستان والوزارات الساندة لمناقشة الخطة الزراعية ووضع المبادئ الاساسية وحصر المساحات والغلة المتوقعة لعموم البلاد".

وقال الحسني خلال الاجتماع، بحسب البيان، ان "ما يطبق من خطط زراعية في اي محافظة سيتم تطبيقها في اقليم كردستان بغية تحقيق نهضة زراعية متكاملة تأخذ على عاتقها تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل الاخرى".

ولفت الى ان "ما تم انجازه خلال الفترة الماضية جاء بعد ما تم منع استيراد المحاصيل الزراعية والبيض والدجاج بغية تحقيق الجدوى الاقتصادية للفلاحين ومربي الدواجن وتمخض عن الاجتماع الاتفاق على اقرار الخطة الزراعية المصادق عليها من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية بموجب المحضر المشترك للموسم الزراعي 2019-2020 والذي يشمل المساحات المروية بالإنهار والمشاريع الاروائية والمساحات المروية بالأبار والمساحات الديمية على مستوى جميع المحافظات بضمنها اقليم كردستان".

ودعا الوزير الى ان "يقدم الاقليم المساحات والغلة المتوقعة مقرونة بمصادقة وزارة الموارد المائية الى وزارة الزراعة وتعرض على اللجنة لغرض دراستها وحسب جدولة النضج في مختلف المناطق".

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