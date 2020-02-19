ترامب ينتقد وبومبيو يهاجم وسيناتور يبرر.. والسبب

2020/02/19 | 15:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا سريا عقده نواب ديمقراطيون مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، على هامش مؤتمر أمني بألمانيا، في لقاء هاجمه مايك بومبيو أيضا.وفي تصريحات له خلال جولته الأفريقية، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن قلقه من أن يقوض ذلك الاجتماع الاستراتيجية الأمريكية بشأن إيران وظريف الذي طالته عقوبات واشنطن،.ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية تصريحات لبومبيو قال فيها: "ظريف وزير خارجية دولة قتلت أمريكي في 27 ديسمبر/كانون الأول، إنه أكبر راع للإرهاب في العالم وأكبر راع لمعاداة السامية في العالم".مضيفا " لا أعلم ما قالوه.آمل أنهم كانوا يدعمون السياسة الخارجية الأمريكية، وليست سياستهم."وكانت مجلة "ذا فيدراليست" الأمريكية هي من كشف عن الاجتماع الذي قاده السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت كريس ميرفي، ليل السبت، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد الأسبوع الماضي.وأمام الضغط الإعلامي، اعترف كيرفي بالاجتماع، وعرض روايته للأحداث عبر حسابه في "تويتر"، منتقدا الرئيس الأمريكي لعدم خلق قنوات دبلوماسية للتفاوض بين إيران والولايات المتحدة.وقال كيرفي في تغريدته إن أعضاء الكونجرس لديهم مسؤولية تجاه الاجتماع بوزراء الخارجية، زاعما أنه ضغط على ظريف للسيطرة على وكلاء إيران في العراق، وإطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين بطريقة غير قانونية هناك، وحل مسألة قطع الحوثيين للدعم الإنساني في اليمن.وحين سئل عن اجتماع ظريف، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأمر بالقول: "رأيت أن السيناتور ميرفي التقى مع الإيرانيين.هل هذه حقيقة؟ يبدو ذلك لي بمثابة انتهاك لقانون لوجان."ولوجان هو قانون فيدرالي تم تمريره عام 1799، ويحظر على المواطنين غير المخولين بالتفاوض مع حكومات أجنبية لها خلاف مع الولايات المتحدة.وكان ميرفي نفسه، قد دعا وزارة العدل الأمريكية سابقًا للتحقيق مع مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بسبب انتهاكه قانون لوجان عام 2017.

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