زيدان يبحث مع الكاظمي مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني

2020/02/19 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث بالاجتماع مع رئيس جهاز المخابرات الوطني مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.

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