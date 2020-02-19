هيئة النزاهة تعزو تأخير إنجاز المعاملات الى الابتزاز والإجراءات الروتينية المعقدة

2020/02/19 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر استطلاعٌ أجرته هيئة النزاهة الاتحادية أن تأخير الموظفين في إنجاز المعاملات بهدف الابتزاز والإجراءات الروتينيَّة المُعقَّدة، يُعَدَّان السببان الأبرزان اللذان يضطران المراجعين إلى دفع الرشوة.

وأشارت دائرة التخطيط والبحوث في الهيئة إلى قيامها بإجراء استطلاعٍ للرأي، للوقوف على آراء المواطنين بشأن الأسباب التي تؤدِّي بهم إلى دفع الرشوة للموظف الحكومي، مبيِّنةً أنَّ المستطلعة آراؤهم ذكروا سببين رئيسين لذلك تمثَّـلا في تأخير الموظفين بإنجاز المعاملات بهدف الابتزاز، إضافة للإجراءات الروتينية المعقدة، وبنسبة ثلاثة وثلاثين بالمئة لكلٍّ منهما.

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