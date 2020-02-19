بالصور.. الدفاع المدني تنقل الحالات الحرجة للمستشفيات بدل الإسعاف الفوري

2020/02/19 | 15:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت فرق الدفاع، خلال اليومين الاخيرين، عدداً من الحالات الحرجة إلى المستشفيات بدل الاسعاف الفوري بسبب اضرابهم منتسبي الأخير عن العمل.وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “فرق الدفاع المدني اضافة الى واجباتهم، حلت محل الاسعاف الفوري لنقل الحالات الحرجة الى المستشفيات بعد اعلان منتسبي الاسعاف الفوري الاضراب عن العمل”.[…]

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