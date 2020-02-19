2020/02/19 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

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المالكي: الجميع يرغب في إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة تعيد هيبة الدولة

يتبع .



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