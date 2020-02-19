بالوثيقة.. وزير الداخلية يوافق على السماح للإيرانيين الدخول بدون تأشيرة إلى العراق

2020/02/19 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وافق وزير الداخلية، ياسين الياسري، الأربعاء (19 شباط 2020)، على السماح للوافدين الإيرانيين بالدخول إلى العراق بدون تأشيرة دخول.

يتبع......

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