سائرون: الشهيد الصدر أول من أسس لثقافة التظاهر السلمي

2020/02/19 | 15:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت كتلة سائرون النيابية، اليوم الأربعاء، بياناً بذكرى استشهاد السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر.

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