قرار جديد من العراق للزوار الايرانيين

2020/02/19 | 15:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الداخلية العراقية، السماح للزوار الايرانيين بالدخول للبلاد من دون فيزا ولمدة ثلاثة اشهر.

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