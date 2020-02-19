طهران تمدد فترة تقديم التسهيلات الخاصة لنقل الرعايا العراقيين إلى إيران

2020/02/19 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت السفارة الايرانية في بغداد، الاربعاء (19 شباط 2020)، تمديد فترة تقديم التسهيلات الخاصة لتنقل...





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