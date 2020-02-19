2020/02/19 | 16:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد صلاح يهدي حذاءه لطفل من سوريا فقد جزءا من ساقه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 16:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صلاح يهدي حذاءه لطفل من سوريا فقد جزءا من ساقه ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صلاح يهدي حذاءه لطفل من سوريا فقد جزءا من ساقه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).